‘Me arrependi’, diz Wanessa Camargo sobre sertanejo

Em entrevista ao canal do YouTube Na Lata, de Astrid Fontenelle, Wanessa Camargo fez revelações sobre sua carreira, mais especificamente da época em que começou e se viu obrigada a cantar sertanejo, estilo musical que ela prefere deixar no passado.

“Eu abracei (o sertanejo) e depois me arrependi. Esse rótulo não é o que eu sou. Eu respeito e entendi que o meu produto teria que ser vendido como sertanejo, senão eu não iria ter produto. Então, pensei: ‘Tá bom! Depois vou mostrando que o meu trabalho também tem uma vertente pop”, diz ela, e complementa: “Foi uma confusão musical e mental pra mim”.

Ainda sobre o momento inicial difícil, Wanessa relembra: “Eu estava no fundo do poço. Com saúde e sem passar fome, graças a Deus. Mas eu estava me sentindo morta, sem vida dentro de mim e sem vontade”.

Confira abaixo o trecho da conversa:

Wanessa se apresenta neste sábado, 2, no Milkshake Festival. O evento também terá shows de Pabllo Vittar, Gretchen, Preta Gil, Balão Mágico, Daniela Mercury e muito mais. Os ingressos podem ser adquiridos no link: www.ingressorapido.com.br

