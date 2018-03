McDonald’s inverte logo para o Dia da Mulher — e ação é mal recebida

O clássico M do McDonalds invertidos para parecer um W. (Reprodução)

Não é novidade — amanhece o dia 8 de março e marcas ao redor do mundo fazem ações para “homenagear” o Dia das Mulheres. O McDonalds entrou na onda: a rede de franquias decidiu inverter os seus icônicos arcos amarelos e transformar o M em um W, em referência à palavra “Women”, “Mulheres”, em inglês.

Em comunicado no seu site oficial, a marca diz: “Nós reconhecemos a contribuição extraordinária das mulheres. De empregadas a donas de franquias, de fornecedoras a parceiras da comunidade, até as nossas clientes, nós nos inspiramos pela sua força e liderança. Nos Estados Unidos, temo o orgulho de divulgar que seis a cada dez gerentes de restaurantes são mulheres. Elas comandam os negócios do MacDonald’s cada e todo dia. Então, eu homenagem às mulheres em todos os lugares, nós estamos invertendo o nosso icônico logo pelo Dia Internacional da Mulher”.

Mas, como tudo no mundo, teve quem não gostou da ação. No Twitter, a empresa foi acusada de praticar um feminismo corporativista, o “McFeminism”, enquanto outros instaram a empresa a se focar em ações concretas, como um pagamento decente para os funcionários, em vez de “gestos simbólicos”. Dá uma olhada:

Cost-Benefit Analyst: it's cheaper to change all our signs than pay our women (and men) employees a living wage.

McDonalds: done!#McFeminism

Analista de custo-benefício: é mais barato mudar todos os nossos ícones do que pagar aos nossos empregados mulheres (e homens) um salário decente

This is hilarious. Keep your symbolic gesture about women's rights and pay your female (and male) workers a living wage. #McFeminism https://t.co/Cg5as2lkNa

Isso é hilário. Fiquem com seu gesto simbólico e paguem seus trabalhadores mulheres (e homens) um salário decente

