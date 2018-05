MC Loma fica irreconhecível com novo visual: ‘Estou muito Kardashian’

(Foto: reprodução/ Instagram) MC Loma

Leia maisAriana Grande responde tuíte que a culpa por acidente sofrido …Casamento Lexa e Mc Guimê: veja as fotos

MC Loma, do hit Envolvimento apareceu irreconhecível nesta noite de quarta, 23. A funkeira de 15 anos de idade mudou o visual para gravar um novo clipe, colocando longos cabelos brancos e lentes verdes nos olhos.

Pelo Instagram, MC Loma disse: “Minha gente, olha como ele me deixou. Que babado! Estou muito Kardashian. Estou bestinha, minha gente”.

Os fãs aprovaram na hora e teceram elogios de “Maravilhosa”, “Que linda” e “Arrasou” no post. Confira:

Uma publicação compartilhada por Mc Loma e as Gemêas FC. (@mclomaoficial) em 23 de Mai, 2018 às 8:01 PDT

Popstars do funk:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

MC Loma e as Gêmeas Lacração

Créditos: Reprodução/Facebook

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação/Multishow

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Fioti

MC Fioti

Créditos: Divulgação

MC Carol

Créditos: Raquel Abe

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden e MC Brinquedo

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Divulgação

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Marcella Zamith/I Hate Flash

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu e MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu e Diplo

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

MC G15 é o rei do Carnaval

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Loma e as Gêmeas Lacração

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Loma e as Gêmeas Lacração

Créditos: Reprodução/Facebook

Jojo Todynho

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação/Multishow

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Fioti

MC Fioti

Créditos: Divulgação

MC Carol

Créditos: Raquel Abe

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden e MC Brinquedo

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Divulgação

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Marcella Zamith/I Hate Flash

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu e MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu e Diplo

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

MC G15 é o rei do Carnaval

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Loma e as Gêmeas Lacração

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1130382’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL