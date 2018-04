MC Carol é agredida por ex-namorado: ‘Tentou me matar com um facão’

(Foto: reprodução/ Instagram) MC Carol

Pelo Instagram, a funkeira MC Carol relatou uma agressão do ex-namorado, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 4, em sua casa em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

“Hoje pela primeira vez apanhei de um homem”, escreveu a cantora.“Hoje pela primeira vez consegui lutar com um homem com um facão na mão. Era 4h da manhã quando meu ex (namorado) pulou a cerca elétrica e tentou me matar com um facão”, relatou.

No post, ela aparece com machucados na palma da mão.

(Foto: reprodução/ Instagram) MC Carol

Alexsandro de Oliveira, o ex-namorado e agressor, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Segundo a assessoria da funkeira, MC Carol conseguiu empurrar o homem para o banheiro durante a briga e o prendeu lá dentro. Um amigo que estava dormindo na casa da cantora correu à procura de ajuda e encontrou uma viatura da polícia em uma praça próxima.

Em um outro post, MC Carol fez um vídeo indignada, dizendo que o caso foi registrado como lesão corporal, e não como tentativa de homicídio.

Ela também postou fotos do facão e do agressor na rede social. Confira:

Fonte: Vírgula UOL