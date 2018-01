MC Bin Laden participa de ‘Eu sei’, nova música de Valtinho Jota

(Foto: reprodução/vídeo)

Leia maisBlue Ivy mostra quem manda ao pedir ‘calma’ a Beyoncé e Jay-Z no …Camila Cabello diz que adoraria cantar com Pabllo Vittar: ‘Que …

Quem estava com saudade de MC Bin Laden, dono do megahit Tá Tranquilo Tá Favorável? Então, temos uma boa notícia: nesta segunda, 29, foi lançado o single Eu Sei, do paulista Valtinho Jota, e o funkeiro faz uma participação mais do que especial na canção.

No clipe, dirigido por Ricardo Vieira, da Dreams Videos, MC Bin Laden aparece ao lado de Valtinho Jota e juntos dividem cenas que foram gravadas em um hangar em Sorocaba e numa mansão em Itu, com carrões e jatinhos ao fundo no maior clima ostentação. A bailarina Pâmela Gomes também participa do vídeo.

“Este ano completo 25 anos de carreira e nada melhor do que celebrar com música nova. Na pista fiz muitas amizades e uma delas é o MC Bin Laden, que sempre curtiu meu som e quando fiz o convite para que participasse do meu novo single, aceitou e logo iniciamos os trabalhos. Esse som vem para marcar a boa fase que estamos vivendo com a black music, esperamos que curtam”, diz Valtinho.

Confira abaixo essa dupla em ação:

Popstars do funk

1 de 87

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Fioti

MC Fioti

Créditos: Divulgação

MC Carol

Créditos: Raquel Abe

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Divulgação

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Marcella Zamith/I Hate Flash

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Guimê

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC João

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Tati Zaqui

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Nego do Borel

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu e MC Bin Laden

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu

Créditos: Reprodução/Facebook

Omulu e Diplo

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ RD da NH

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Kauan

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

MC G15 é o rei do Carnaval

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

MC G15

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Música

Jojo Todynho

Música

Músicas que transformaram o pop completam 10 anos em 2018

Música

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL