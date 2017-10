O Movimento Brasil Livre (MBL) entrou com um pedido no Ministério Público Federal (MPF) pedindo a anulação da soltura do deputado estadual Gilmar Fabris (PSD). O líder do PSD na Assembleia foi preso na Operação Malebolge por suposta obstrução à Justiça. Ele foi solto com alvará expedido pela Assembleia Legislativa na última quarta-feira (25). O MBL alega que a Assembleia avançou sobre competência do Poder Judiciário e com uma resolução invalidou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).