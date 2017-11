Wilson Santos e Max deixam secretarias e retornam à Assembleia

O Governo de Mato Grosso informa que o secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi, e o secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos, pediram exoneração dos cargos nesta terça-feira (21.11). Os dois secretários retornam para suas funções como deputados estaduais para cumprir a agenda legislativa.

A decisão ocorreu em reunião com o governador Pedro Taques durante a tarde dessa terça-feira. O governador compreendeu a necessidade dos deputados licenciados retornarem à Assembleia para que debatam suas emendas parlamentares e votem os projetos que estão em discussão na Casa de Leis. Após a agenda legislativa, ambos devem retornar às funções no Governo do Estado.

O secretário adjunto de Ação Governamental Carlos Brito foi designado para assumir interinamente a chefia da Casa Civil neste período. Já na Secretaria de Cidades, quem assumirá o comando da pasta será a secretária adjunta Juliana Ferrari.