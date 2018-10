Max e Iggor Cavalera tocam clássicos do Sepultura: ‘Temos carinho pela nossa história’

(Foto: divulgação) Iggor e Max Cavalera

Os bons filhos a casa tornam. Os irmãos Max e Iggor Cavalera estão novamente em turnê pelo Brasil. Desta vez, os fundadores e ex-membros do Sepultura apresentam um setlist especial que relembra clássicos dos álbuns Beneath The Remains, de 1989 e Arise, de 1991, ambos da fase áurea da banda. Neste sábado, 3 de novembro, fazem show no Tropical Butantã, em São Paulo e prometem colocar o lugar abaixo.

“Chegamos de uma turnê na Russia e fizemos dois shows animais em Fortaleza e Recife esses dias. Começamos com tudo!”, conta Iggor Cavalera em entrevista ao Virgula. “A gente tem um carinho muito grande pelo norte do Brasil, desde aquela nossa história com o Abril Pro Rock, com o Chico Science e também por ser onde o Sepultura fez um dos primeiros shows fora de São Paulo”.

Para a apresentação na capital paulista, o baterista adianta: “Faremos uma mistura de músicas dos dois álbuns, do ‘Beneath’ e ‘Arise’, e também uma outra parte com mais clássicos do Sepultura. Mas, essa parte sempre muda dependendo do que eu e o Max resolvemos. Sentimos o que o show está pedindo e escolhemos na hora o que tocar”.

Os álbuns Arise (1991) e Beneath The Remains (1989)

(Foto: reprodução/ internet)

Pelo telefone, Iggor conta como surgiu a ideia de fazer esses shows celebrando os dois álbuns: “O sucesso da turnê ‘Return to Roots’ [em que o disco Roots, de 1996, era tocado na íntegra] alavancou essa vontade de fazermos essa tour do ‘Arise’ e ‘Beneath’, pois temos um carinho imenso pela nossa história e está sendo uma coisa muito legal de fazer. Além de estar sendo bem recebida pelos fãs”.

Ele também revela que penou para relembrar várias músicas da época: “Teve sons que a gente não tocava desde as turnês dos álbuns e outras que nunca chegamos a tocar. ‘Infected Voice’ e ‘Altered State’, por exemplo, são duas que foi bem legal de revisitar”. E complementa: “O mais legal de fazer essas revisitações é perceber o quanto crescemos musicalmente em termos de batidas, riffs, ideias e estrutura das músicas. É um exercício legal e super inspirador”, celebra o músico.

No furacão das eleições

Max e Iggor chegaram ao Brasil poucos dias antes do 2º turno da eleição presidencial realizado no último domingo, 28. Morando fora do Brasil há anos, os irmãos se assustaram com o que viram: “Pegamos o ápice desse turbilhão. Parecia briga de torcida entre Palmeiras e Corinthians. Gente discordando e se estapeando. Esse cenário está assustador”.

Sobre não se posicionar politicamente, Iggor explica: “A gente nunca abraçou nenhum lado político. Sempre fizemos as nossas críticas e deixamos as pessoas tirarem as próprias conclusões. Tem gente que não entende o porque não tomamos nenhum partido nessas eleições, mas é uma coisa que nunca fizemos”. Ele continua: “Eu e o Max não moramos mais no Brasil. É injusto chegarmos aqui e sairmos gritando e opinando, porque é diferente do cara que vive aqui e está na rua 100% do tempo trabalhando e passando por isso tudo”.

“Ao mesmo tempo, quem lê as nossas letras entende de qual lado estamos. É uma coisa óbvia. É só a pessoa saber pelo o que a gente lutou a nossa vida inteira e entender que não apoiaríamos quem é o presidente hoje”, diz o baterista. “Só que do outro lado também não havia uma luz, uma pessoa em quem confiar 100%. Foi complicado para todo mundo. As pessoas estavam votando por ódio. Foi trevas mesmo”.

Indo para o lado musical, Iggor acentua: “Os nossos shows aqui estão servindo como um escape para isso tudo. No final das contas, é isso o que a gente quer. O público está indo aos shows para curtir, se divertir e também extravasar essa tensão toda. A gente joga as nossas ideias e cada um sai de lá com a sua opinião”.

(Foto: divulgação) Iggor e Max Cavalera

Próximo passo

Após ter realizado a turnê Return To Roots e agora homenageando Arise e Benetah The Remains, é mais do que natural que os fãs esperem dos irmãos Cavalera uma turnê do álbum Chaos A.D., de 1993. Mas Iggor pisa no freio: “Trabalhamos sempre pensando no momento e até agora não há nenhuma cogitação de fazer uma turnê deste álbum. Ainda é zero”.

Para finalizar, Iggor adianta o que pode vir pela frente: “Para falar a real, eu e o Max estamos com o maior tesão de tocar o Cavalera Conspiracy novo assim que terminarmos a turnê. É o plano”.

SERVIÇO:

Max e Iggor Cavalera em São Paulo

Quando: 3 de Novembro de 2018 (sábado)

Local: Tropical Butantã – São Paulo/SP

Abertura da Casa: 20h00

Ingressos online: ticketbrasil.com.br

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Laura Jane Grace and the Devouring Mothers em SP

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Guns N’ Roses Experience

