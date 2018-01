Mauro nega compromisso com Taques

Os aliados do governador Pedro Taques (PSDB) estão cada dia mais distantes do provável projeto de reeleição do tucano. Depois do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) manifestar interesse em disputar o Palácio Paiaguás com o apoio dos partidos de oposição ao governo, agora foi a vez do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (sem partido). Mendes disse que não tem compromisso em apoiar o governador Pedro Taques nas eleições deste ano. “Não tenho compromisso em apoiar o governador Pedro Taques na eleição deste ano. Eu o apoiei em 2010 e ele me apoiou também. Em 2012 ele me apoiou para prefeito e em retribuição eu o apoiei em 2014. Estamos Zero a Zero. Este ano, vou conversar, analisar as pesquisas e o cenário para definir qual caminho a seguir”, declarou Mendes ao programa Resumo do Dia nesta quinta-feira (25).