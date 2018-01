Maui, é você?! Essas menininhas tem certeza que encontraram o personagem de ‘Moana’ no supermercado

Reprodução Maui é um personagem de Moana

Leia maisQue fofura! Fã mirim encontra dubladora de Moana e canta ‘How Far …Sem ‘felizes para sempre’: Moana, nova princesa da Disney, não …

Rella Rivera, 42 anos, vive em Oahu, no Havaí. Certo dia, ela foi até o supermercado na companhia de suas duas filhas, Ryley, de oito anos, e Rylyn, de cinco.

E foi lá que elas tem certeza que encontraram o semideus de Moana, o Maui. Na verdade, o Maui da vida real é o caixa William Va’ana.

Ao avistarem William, elas gritaram: “É o Maui!”. E o caixa entrou na brincadeira, fazendo até um dos gritos do personagem, que é dublado por ninguém menos que Dwayne Johson no cinema.

Acontece que Will realmente interpreta Maui em festas temáticas no Aulani Disney Resort e está super acostumado com as pessoas o chamando pelo nome do semideus.

Reprodução Will vive Maui em festas infantis

Fonte: Vírgula UOL