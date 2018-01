Matrículas na Arena da Educação começam nesta terça

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) divulgou, na tarde desta segunda-feira (29), a lista final dos estudantes aprovados no teste de seleção para a Escola Estadual Gov. José Fragelli, a Arena da Educação.

A nova publicação está sendo divulgada após a fase do recurso, que terminou na última semana. Além dos aprovados, também foi divulgado a lista dos candidatos indeferidos e classificados.

Os aprovados devem comparecer na data determinada pela direção da Arena da Educação, para a matrícula. Os classificados entram em um banco de vagas.

As matrículas foram dividias em dois dias, para evitar qualquer tipo de imprevisto, devido ao grande número de novos estudantes.

Confira o calendário:

Terça-feira (30.01) –para alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental

Quarta-feira (31.01) – para alunos do 8º e 9º do Anos Ensino Fundamental e 1º e 2º Anos do Ensino Médio.

A matrícula ocorre na secretaria da Arena da Educação, que está localizada no Portão F da Arena Pantanal, das 8h30 às 15h, e só poderá ser realizada pelos pais do estudante ou responsável legal.

Para o ato é necessário estar com todos os documentos especificados no edital, copias e originais. A lista dos documentos está anexada na pasta, junto com os resultados.

Para acessar a lista de aprovados e demais documentos, clique aqui.