MasterChef Brasil 2018: nova temporada volta a revelar amadores

Os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella e a apresentadora Ana Paula Padrão voltam para mais uma temporada do MasterChef Brasil. A estreia será dia 6 de março, às 22h30, na Band.

A novidade é que a competição volta a ser entre participantes amadores, após ter se dedicado aos profissionais na edição anterior.

Os participantes que entrarão na cozinha – que foi repaginada – serão conhecidos ao final do segundo episódio. O primeiro terá duelos classificatórios.

O vencedor ganha R$ 200 mil, um Citroën C4 Lounge e uma cozinha equipada com eletroportáteis e utensílios.

