Marvel diz que terá dois personagens LGBTQ em próximos filmes

Marvel Studios

O presidente da Marvel Studios contou uma novidade para o site The Playlist. Kevin Feige contou que os próximos filmes do estúdio contarão com dois personagens LGBTQ.

O presidente foi questionado sobre representação LGBTQ nas produções da Marvel e foi aí que fez a revelação.

“Um vocês conhecem e o outro não”, revelou, sem dar mais informações.

Os próximos lançamentos são Capitã Marvel, Vingadores 4 e Homem-Aranha: Longe de Casa.

Fonte: Vírgula UOL