Marrocos e Irã estreiam na Copa do Mundo

Marrocos e Irã já estão em campo, em São Petersburgo, pela primeira rodada do grupo B da Copa do Mundo. Os iranianos tentam quebrar um tabu de nunca vencerem na estreia. Marrocos, por sua vez, volta a uma Copa do Mundo após 20 anos de ausência.

Marrocos está escalado com El Kajoui no gol, Benatia, Saiss, Hakimi e Amrabat; El Ahamadi, Boussoufa, Belhanda, Harit e Ziyech; com El Kaabi no comando do ataque.

O time titular do Irã tem Beiranvand no gol, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian e Haji Safi; Ebrahimi, Ansarifard, Shojaei, Jahanbakhsh, Amiri e Azomoun.

A partida abre o grupo B, que ainda terá hoje, às 15h, o duelo entre Portugal e Espanha.

Fonte: Agência Brasil