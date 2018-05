Marquinhos é o primeiro jogador da seleção a chegar à Granja Comary

O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, foi o primeiro jogador convocado para a Copa do Mundo Rússia 2018 a chegar na manhã do hoje (21) no centro de treinamento (CT) da seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana fluminense.

Pouco antes das 8h, o jogador desceu do veículo que o levou ao hotel do CT e foi recepcionado por um dos integrantes da comissão técnica. Falou de sua felicidade de ser chamado por Tite para integrar o grupo que vai disputar a Copa do Mundo.

“Estou muito feliz de estar aqui e certo de que vamos trabalhar bastante para fazer um boa preparação”, disse.

Aos 24 anos, Marquinhos conhece bem a Granja Comary, pois, desde os 17 anos, quando era convocado para as categorias de base, o jogador frequenta o local.

Até as 14 horas, devem chegar os demais jogadores que confirmaram a cehgada nesta segunda-feira, entre eles, Gabriel Jesus, Neymar, Thiago Silva, Renato Augusto, Douglas Costa, Taison e Fernandinho. Cássio, goleiro do Corinthians, vai se apresentar à noite.

Pela programação da CBF, Alisson, Philippe Coutinho e Miranda, chegam à Granja Comary amanhã (22). O grupo só ficará completo na Inglaterra, quando Marcelo, Casemiro, do Real Madrid; e Roberto Firmino, do Liverpool; se apresentarão após a final da Liga dos Campeões, no dia 26 deste mês.

No dia 27, todos embarcam para a Inglaterra, onde a seleção fará sua preparação no centro de treinamento do clube de futebol Tottenham. Dois amistosos foram marcados, antes de a equipe viajar à Rússia. Dia 3 de junho, os brasileiros enfrentam o selecionado da Croácia, em Liverpool, e dia 10 jogam contra a Áustria, em Viena.

O Brasil estreia na Copa contra a Suíça no domingo, dia 17 de junho, às 15h, em Rostov do Don. O segundo jogo da primeira fase ocorre numa sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h, em São Petersburgo, contra Costa Rica. O terceiro jogo, na quarta-feira, dia 27, será às 15h, em Moscou, no estádio Spartak,

*Com informações da CBF

Fonte: Agência Brasil