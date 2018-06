Maroon 5

Leia maisNamorada de Pato é modelo e foi ‘xavecada’ por Justin BieberShow poderoso, músicas novas e gritos de ‘pisa menos’ marcam …

No final de semana, a banda Maroon 5 anunciou uma nova música, que está disponível em todas as plataformas de streaming e já tem até vídeo no Youtube.

A música, porém, é uma velha conhecida do público: Three Little Birs, clássico de Bob Marley! A canção faz parte de uma campanha feita para Copa do Mundo.

Confira:

Fonte: Vírgula UOL