Mark Ruffalo dá spoiler sobre Vingadores 4 e é ‘demitido’ pelos diretores

(Foto: montagem)

Leia maisKate Hudson compartilha a primeira foto de sua filha Rani RoseSophie Turner conta o que levou pra casa do set de Game of …

Mark Ruffalo, ator que interpreta o cientista Bruce Banner (o Hulk) na franquia Os Vingadores, foi “demitido” pelos diretores do filme, os irmãos Anthony e Joe Russo, após soltar um spoiler importante durante o programa de Jimmy Fallon.

As aspas na palavra é porque a demissão foi apenas uma brincadeira dos diretores com Ruffalo. Após o spoiler, os Russo Brothers o demitiram pelo Twitter. O ator até tentou “conseguir seu emprego de volta” respondendo: “Caras…podemos falar sobre isso?”.

Confira:

O spoiler: Ruffalo revelou o verdadeiro título de Vingadores 4, que até agora não ganhou um nome oficial. O programa cortou a fala do ator inserindo um barulho e uma tarja preta em sua boca, mas os fãs analisaram o que disse e o título pode ser The Last Vingador (O Último Vingador).

Confira o momento no minuto 1:16 da entrevista:

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Capitão América

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Gavião Arqueiro

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Falcão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mercúrio

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Feiticeira Escarlate

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Thor

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Homem-Formiga

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Visão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Capitão América

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Gavião Arqueiro

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Falcão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mercúrio

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Feiticeira Escarlate

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Thor

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Homem-Formiga

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Visão

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Créditos: reprodução vídeo/ Grunge

Mais galerias

Aquaman

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Ana Paula Renault

Mais galerias

Aquaman

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Ana Paula Renault

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1292873’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL