Mark Hamill e Daisy Ridley vão à TV dos EUA para fazer anúncio relacionado a Star Wars

*atualizado às 10h22

Os atores Mark Hamill e Daisy Ridley foram ao Good Morning America, da ABC, rede de TV aberta dos Estados Unidos, nesta terça e esperava-se um anúncio relacionado a Star Wars. Especulava-se que poderia ser o teaser de Os Últimos Jedi e o relançamento da trilogia original em 4K.

O que ocorreu, na verdade, foi um anúncio relacionado ao Force For Change, programa de caridade da Lucasfilm e The Walt Disney Company. Quem fizer doações para a campanha, concorrerá a prêmios como visita ao Rancho Skywalker, participação no novo filme de Han Solo e participar da premiére de Os Últimos Jedi.

Fonte: Vírgula UOL