Marinha retoma buscas pelos desaparecidos em naufrágio no Rio

A Marinha informou hoje (9) que vai utilizar equipamentos sonares para tentar localizar a embarcação “Lucas Mar” que ainda encontra-se desaparecida na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, região metropolitana do Rio. Duas embarcações naufragaram ontem (8), com 21 pessoas a bordo. Desse total seis estão desaparecidas.

Até o momento, foram encontradas 15 tribulantes, nove com vida e seis vítimas fatais. Somente a embarcação “Milemar” foi localizada até o momento.

O Comando do 1° Distrito Naval informa que as buscas aos seis desaparecidos no naufrágio envolvendo duas embarcações na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, região metropolitana do Rio, foram retomadas às 6h deste sábado, com cinco embarcações, um helicóptero, uma embarcação de desembarque de carga geral, mergulhadores e auxílio do navio-patrulha Guaporé.

As causas da ocorrência e as responsabilidades dos envolvidos serão apuradas em inquérito já instaurado pela Marinha.

O Corpo de Bombeiros também participa da busca aos desaparecidos com apoio de 13 mergulhadores, seis embarcações e um helicóptero, além de equipe de apoio.

