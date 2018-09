Marinha combate pesca predatória no litoral do Rio de Janeiro

A Marinha, através da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), em coordenação com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagrou hoje (29) uma operação de combate às atividades ilegais na região da Costa Verde, nos municípios de Angra dos Reis e Itacuruçá.

A ação consiste na intensificação de inspeções navais, a fim de incrementar a fiscalização do tráfego aquaviário e, assim, coibir e combater a pesca predatória no período do defeso, além de contribuir para a segurança da navegação e da poluição no mar. As embarcações que trafegam pelas praias da região também serão alvo de fiscalização da Capitania dos Portos.

Fonte: Agência Brasil