Marina Ruy Barbosa faz propaganda, batom muda de cor e precisa se explicar

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa

Leia maisJojo Todynho realiza sonho e põe seios na cara de Amaury Jr.Zezé Di Camargo reafirma posição sobre caso Marielle: “estão …

Marina Ruy Barbosa passou por uma saia justa neste final de semana e precisou se explicar para os fãs. A atriz foi ao casamento dos amigos Juliana Carvalho e Antonio Bordon, em Salvador.

Enquanto se arrumava, ela mostrou que usaria um batom na cor “matte camurça”. Porém, nas fotos do casamento, Marina aparece com os lábios em uma tonalidade diferente do que exibiu nos vídeos do Stories.

Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa

Os fãs repararam e questionaram sobre ela ter mudado o batom da marca Eudora. Marina, então, preferiu se explicar.

“No começo passei um pouquinho e espalhei. Eu levei ele pra festa e acabei colocando mais. Aí ele acaba ficando um pouco mais escuro”, disse.

Reprodução Marina durante o casamento

Fonte: Vírgula UOL