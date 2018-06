Marina Lima comemora 5 anos de namoro com advogada

Marina Lima e Lídice Xavier

Sempre na dela em relação à vida pessoal, Marina Lima, musa de 62 anos, comemorou com post no Instagram os cinco anos de namoro com a advogada Lídice Xavier.

“Hoje, essa moça e eu completamos 5 anos juntas. Adoro muito tudo isso!”, escreveu ela”, escreveu o ícone da música brasileira.

Marina Lima acaba de lançar Novas Famílias, álbum que estará em todas as listas de melhores do ano.

Composto por oito canções inéditas e uma regravação como faixa bônus, trata-se do 21º disco da compositora e cantora.

Explorando gêneros e estilos de forma autoral, o álbum passa por guarânia, balada, samba funk, música eletrônica, funk, samba e tecnobrega

Marcelo Jeneci participa como instrumentista da faixa-título, que abre o disco. Há também o duo instrumental eletrônico Strobo e o retorno do principal parceiro de Marina, seu irmão Antônio Cícero.

O último disco de inéditas da cantora tinha sido Clímax (2011), sem qualquer parceria com o imortal da ABL, com quem ela lançou hits como Fullgás e Pra Começar, regravada agora no formato de faixa-bônus.

Marina Lima e Lídice Xavier

Fonte: Vírgula UOL