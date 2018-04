Marília Mendonça faz “comunicado importante” no Twitter e assusta fãs

Marília Mendonça

Marília Mendonça deu um susto em seus fãs ao publicar um vídeo com o nome “Comunicado Importante”. A brincadeira, porém, acabou deixando alguns seguidores chateados.

“Queria só falar uma coisa pra mim mãe. Se ela não chegar aqui no máximo em 10 minutos pra gente comer, eu vou me jogar da sacada. Tô falando sério”, disse Marília.

Logo, um fã disparou: “Não brinque com coisa séria. Suicídio é triste”. “Não fala isso nem brincando”, disse outra.

COMUNICADO IMPORTANTE! pic.twitter.com/UnVkJB73KU

— Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 10 de abril de 2018

Fonte: Vírgula UOL