Marieta Severo bomba na web após cena com sequelas de AVC

As cenas foram exibidas na noite de quinta-feira (3)

A atriz Marieta Severo ficou nos trending topics do Twitter após cena em que a ela aparece com sequelas provocadas por um acidente vascular cerebral (AVC) na novela O Outro Lado do Paraíso. Nas imagens exibidas na noite de quinta-feira (3), Marieta Severa aparece com o rosto torto e fala com dificuldade. “Um Oscar pra Marieta Severo depois dessa atuação”, escreveu a internauta @helysinha1.

“Isso sim é um AVC, que cenão magistral e eletrizante”, comentou @thaliabarros no Twitter. “Mudar o nome da Marieta Severo para Marieta Te Venero”, elogiou @Lita_Deetz.















Atores convidados

No último episódio da série, vários atores convidados interpretaram a família. Naquele capítulo, um produtor se encanta pelas histórias da família e resolve levar tudo para a televisão. Lázaro Ramos é Agostinho, Deborah Secco é Bebel e Marcelo Adnet é Tuco, Alexandre Borges é Paulão, Luana Piovani é Lurdinha, Glória Pires é Nenê, Tony Ramos é Lineu e JP Rufino é Floriano.

Créditos: Divulgação

O eterno Rogério Cardoso

Floriano, ou Seu Flor, interpretado por Rogério Cardoso é um dos personagens mais inesquecíveis da dramaturgia brasileira. Um belo momento de um grande ator e humorista, que entrou outras coisas, fez o inesquecível Rolando Lero (foto) na Escolinha do Professor Raimundo

Créditos: Reprodução

Latino como Frank Júnior

Até o Latinão já participou da Grande Família. O funkeiro interpretou Frank Júnior, um cantor que faz shows em bares da cidade e é sobrinho de Lineu (Marco Nanini). Na foto, Latino se comparou ao Beiçola quando adotou o visual “chapinha”.

Créditos: Reprodução

O Rei na Grande Família

Até mesmo Roberto Carlos já participou de A Grande Família. A gravação ficou marcada por fortes emoções dos atores que não se aguentaram ao ver RC de perto.

Créditos: Reprodução

Camila Pitanga como irmã de Nenê

A atriz interpretou Marina, irmã de Nenê (Marieta Severo) em um episódio homenageando o Seu Floriano (Rogério Cardoso).

Créditos: Divulgação

Grazi Massafera como Rose

Grazi Massafera interpretou Rose, mãe biológico de Lineuzinho que à noite se transformava em Rose Happy Hour, dançarina de pole dance na boate Perdição.

Créditos: Divulgação

O beijo de Thiago Lacerda e Lúcio Mauro Filho

Em um episódio, Tuco, o personagem de Lúcio Mario Filho, decide virar ator e para começar a carreira precisa passar por um teste de fogo: beijar um homem em cena. O homem em questão era Thiago Lacerda e

Créditos: Reprodução

Mariana Ximenes é "cobra tatuada"

A atriz também participou da série, fazendo o papel de Lola, uma chef de cozinha, que é chamada de “cobra tatuada” por Nenê (Marieta Severo).

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL