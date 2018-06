Marido de Juju Salimeni posta selfie pós treino e impressiona web

Felipe Franco

Felipe Franco impressionou seus seguidores na última quinta-feira (21) ao postar uma foto pós-treino. O marido de Juju Salimeni é conhecido por seu físico e ser praticante de fisioculturismo.

Porém, na última foto postada os seguidores ficaram chocados com a quantidade de veias saltadas nos braços supermusculosos do rapaz. “Já dá até para fazer um mapa de bacia hidrográfica no corpo, mestre!”, brincou um seguidor. “Será que está seco?”, elogiou mais um.

Outros criticaram a escolha de Felipe. “Qual a finalidade disso? Ficar horrível?”, disse uma seguidora. “Sério que alguém acha essa aberração de corpo algo bonito?”, questionou outro. “Quantas veias”, se assustou mais uma.

Fonte: Vírgula UOL