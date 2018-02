Marido de Gisele, Tom Brady recebe críticas por dar selinho no filho

Reprodução Tom Brady e filho

Leia maisTom Brady é fotografado tomando sol pelado em férias com Gisele …Tom Brady faz 40 anos e ganha declaração apaixonada de Gisele …

Tom Brady está recebendo críticas por uma das cenas exibidas em seu documentário, Tom vs Time.

Em cena do novo episódio, o jogador do New England Patriots recebe uma massagem em casa, quando o filho Benjamin, de 8 anos entra.

Tom pergunta: “e o que eu ganho?”. Ben, então, dá um beijo no pai, que ainda pede outro.

No web, muita gente reclamou do selinho e criticou a postura de Tom Brady. Muitos consideraram o beijo “muito longo”. Enquanto outros, acharam a situação normal.

Assista no vídeo a partir de 9:55:

Fonte: Vírgula UOL