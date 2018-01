Marido de Anitta sobre look despojado da cantora: ‘Impossível não se apaixonar’

(Foto: Daniel Delmiro)

Anitta e seu marido, Thiago Magalhães, foram flagrados por um paparazzo em um shopping na noite de quinta, 11. E, o que chamou a atenção da internet foi a roupa despojada da cantora, que muito à vontade vestia uma camisa-vestido e um tênis.

Pelo Twitter, um internauta resolveu brincar na intimidade com Thiago e escreveu usando o nome verdadeiro de Anitta, Larissa: “Thiaguin, Larissa pegou uma camisa sua, vestiu e disse ‘vamos ver um filme, né! Hahaha”.

Bem-humorado, Thiago respondeu: “Larissa é a mulher mais prática do mundo!Impossível não se apaixonar”.

Confira a conversa:

Thiago e Anitta casaram no civil e oficializaram a união em uma cerimônia discreta em novembro de 2017.

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL