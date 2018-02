Mariana Ximenes faz ensaio beneficente para ajudar mulheres nas favelas do Rio

Ouisimone A atriz conta história de vida, gostos, anseios e desafios em uma sessão de fotos para projeto

A atriz Mariana Ximenes é a estrela de um projeto que fala sobre mulheres e a força do poder feminino. O Oui Simone foi criado pela francesa Lisa Debatty, com o objetivo de lembrar a importância das mulheres e discutir temas como feminismo, assédio sexual e papel da mulher na sociedade. Para o projeto, Mariana fez um ensaio fotográfico contanto a sua história de vida. Cinco imagens exclusivas, assinadas pela atriz, serão publicadas e o valor arrecadado será doado à ONG Asplande, que trabalha na ajuda a mulheres das favelas e periferias do Rio de Janeiro.

Mariana Ximenes contou ao projeto que o melhor lugar para “pensar” é dentro do avião: “coloco uma música e medito. Eu choro, escrevo, me conecto comigo mesma. Comecei um processo espiritual há alguns meses em que eu vou para retiros para continuar o trabalho de meditação” disse a atriz. Mariana afirmou que está em uma fase dedicada à beleza interior”, “a luz interna”, como chamou durante entrevista ao projeto. “Às vezes esqueço de ter essa luz. Mas para não ser hipócrita, eu gostaria de dizer que adoro produtos de pele e uma boa noite de sono”, disse.

Viajar é uma forma de encontrar balanço entre fama e bem-estar, para Mariana. “Quando estou em Paris, posso pegar um ônibus e olhar para pessoas sem que elas me reconheçam. Esporte e natureza também são coisas boas: trilhas, ir até uma cachoeira, para praia…eu preciso disso”, explicou a atriz.

Fonte: Vírgula UOL