Mariana Goldfarb volta a morar com Cauã Reymond no Rio

Mariana Goldfarb voltou para a casa de Cauã Reymond , na Joatinga, no Rio de Janeiro. Os dois haviam se separado em janeiro.

Após o término com o galã, ela havia ido para a casa dos pais. Os dois foram vistos juntos na academia e correndo na praia. Eles também voltaram a se seguir no Instagram.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

A modelo e apresentadora chegou a engatar um relacionamento rápido com um engenheiro. As informações sobre a volta do casal são do jornal Extra, que citou uma fonte não identificada.

Givenchy

Gisele Bündchen e Cauã Reymond serão as novas caras da campanha de jeans da Givenchy

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL