Mariana Bridi compartilha foto de Rafael Cardoso com filho recém-nascido do casal

Fofurinha do dia, galera!

A youtuber Mariana Birdi publicou nesta segunda, 04, uma foto do marido, Rafael Cardoso, com Valentim, o filho recém-nascido do casal. O menino veio ao mundo na última quarta, 30, de parto normal. Veja:

Anteriormente, o ator que interpretou o vilão Renato em O Outro Lado do Paraíso, postou uma fotografia com a esposa no momento do parto. Na legenda, ele escreveu: “Que orgulho @maribridicardoso poderia ficar aqui escrevendo durante horas sobre a experiência de te acompanhar no seu trabalho de parto, mas não conseguiria por em palavras como foi especial. Trabalhão lindo!!! Firmeza meu amor pra gente. Pra você continuar me ensinando a ser forte com sensibilidade! Te amo!”.

Fonte: Vírgula UOL