Mariah Carey revela batalha contra transtorno bipolar

Mariah Carey revelou pela primeira vez sua batalha contra o transtorno bipolar. Uma das cantoras mais bem-sucedidas de todos os tempos, com 18 sucessos número 1 e mais de 200 milhões de discos vendidos, Carey passou muitos anos em destaque, sofrendo em silêncio.

Embora tenha sido diagnosticada pela primeira vez em 2001 (quando foi hospitalizada por um colapso físico e mental), “eu não queria acreditar”, disse a cantor e compositora superstar à editora-chefe da People, Jess Cagle.

“Até recentemente eu vivia em negação e isolamento e com medo constante de alguém me expor”, diz ela. “Era um fardo pesado demais para carregar e eu simplesmente não podia mais fazer isso. Eu procurei e recebi tratamento, coloquei pessoas positivas ao meu redor e voltei a fazer o que eu amo – escrever músicas e fazer música”, afirmou.



Ela está agora em terapia e tomando medicação para transtorno bipolar II, que envolve períodos de depressão, bem como hipomania (menos grave do que a mania associada ao transtorno bipolar I, mas ainda pode causar irritabilidade, insônia e hiperatividade).

Fonte: Vírgula UOL