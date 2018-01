Mariah Carey fica sem chá quente, dá piti em show e vira primeiro meme de 2018

Reprodução/Instagram Mariah Carey

Mariah Carey se redimiu da apresentação com playback que fez no Réveillon de 2016 em Nova York, nos Estados Unidos, com um show especial no Ano Novo de 2017/2018. Porém, uma fala da cantora acabou fazendo com que ela virasse o primeiro meme de 2018.

Em um certo momento do show, ela afirmou: “eles me disseram que teria chá quente. Oh, isso é um desastre! Ok, vamos ter que relevar isso. Serei como todo mundo, sem chá quente”. O vídeo desse momento acabou ganhando a internet e muita gente encarou como piti. Veja um vídeo do momento:

Mariah Carey asking for hot tea during her NYE performance pic.twitter.com/IHOxdCoIke

— mariah carey archive (@mariaharchive) 1 de janeiro de 2018

Apesar da reclamação, o show correu normalmente e muita gente ficou impressionado com a força da cantora em voltar para o palco em que foi tão mal falada. Mais tarde ela postou uma foto bebendo uma xícara de chá e escreveu na legenda: “consegui achar meu chá”. Confira alguns recados postados sobre o piti de Mariah: ”

Alguém dê um chá quente para Mariah”

Someone get #mariahcarey her hot tea pic.twitter.com/k5TqX8Mv3p — Peggy Shippen Arnold (@loyalistbeauty) 1 de janeiro de 2018

“Mistério do chá quente resolvido”

New Year’s #HotTea Mystery Solved! #MariahCarey2018 #MariahCarey #NewYearsEve pic.twitter.com/8Spoh9Gx4g

— Lee Bailey (@dleeb68) 1 de janeiro de 2018

“Quando Mariah Carey não consegue seu chá quente”

When Mariah Carey doesn’t get her hot tea. #hottea #newyears #NYE2017 #MariahCarey pic.twitter.com/dJWAzVLNyR — Emma Herlong (@EmmaHerlong) 1 de janeiro de 2018

