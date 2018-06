Mariah Carey diz que filho de 7 anos comprou cachorro online

Mariah Carey

Mariah Carey esteve na quarta (6) no programa Jimmy Kimmel Live!, da TV aberta dos EUA ABC e contou como seu filho de 7 anos, comprou um cachorro online sem o conhecimento dela e uma vez gastou milhares de dólares em uma maratona de compras na Amazon.

“Eu tenho que controlá-los com os iPads”, disse ela ao apresentador. Carey explicou que seu filho é um “gênio tecnológico” e sabe como usar todos os apetrechos da família. No entanto, parece que seu pai Nick Cannon estava cuidando dele no momento da compra do cachorro.

“Na noite passada, aparentemente, ele estava com Nick e comprou um cachorro”, explicou a vencedora do Grammy. “O pedido foi cancelado”, continuou. “Temos cães. Eles têm animais de estimação! Eles têm peixe. Eles têm tudo o que precisam.”

Fonte: Vírgula UOL