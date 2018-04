Mariah Carey acusada de assédio sexual

Mariah Carey está sendo acusada de assédio sexual.

De acordo com o TMZ, a denúncia partiu de Stella Bulochnikov Stolper, ex-empresária da cantora. Stolper acusa Mariah, ainda, de violação de direitos civis e quebra de contrato e já preencheu documentos com denúncia contra a cantora, que podem se transformar em um processo de milhões de dólares.

A empresária afirma que Mariah está lhe devendo dinheiro, depois de demiti-la de forma injusta no meio de um contrato de três anos. Stolper ainda acusa Mariah de assédio sexual por ter o costume de ficar nua na sua frente com frequência e afirma que a cantora chegou a fazer atos sexuais na sua presença, embora não especifique qual. A isso se somam acusações de abuso de substâncias e de não tomar os medicamentos receitados para transtorno bipolar.

Mariah classificou as acusações como sem “fundamento” e um representante da cantora disse ao TMZ que “se essa alegação frívola e infundada for apresentada”, eles a defenderão “vigorosamente e com sucesso”.

Fonte: Vírgula UOL