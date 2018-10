Maria Gadu e Lua Leça serão mães: “Sobre o sonho de duas mulheres”

Lua Leça, mulher de Maria Gadú

Lua Leça e Maria Gadú serão mamãe em breve. A mulher da cantora fez um post no Instagram para anunciar a novidade.

Exibindo a barriga ainda pequena, Lua Leça escreveu: “Sobre o sonho de duas mulheres”. As duas estão juntas desde 2012 e oficializaram a união em 2013.

Os fãs encheram o casal de elogios. “Parabéns mamães! Que Deus abençoe infinitamente essa linda família”, disse uma seguidora. “Olha aí o amor vencendo mais e sempre. Que felicidade!”, afirmou outra.

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: A Guy + A Girl Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: David N. Sachs Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Turner Photography Studios

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Pop! Wed Co.

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: George Street Photo and Video

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Kristi Odom

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Myio Okamoto

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Lisa Robinson Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Leah Moyers Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Tracey Buyce Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: George Street Photo and Video

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: A. Harris Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Tony Gambino Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Angel Eyes Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Cassandra Zetta

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Katie Kaizer Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Steph Grant Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Amy Anaiz Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Turner Photography Studios

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Amy Anaiz Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Magic Art Wedding Studio

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Brian Leahy Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Leah Moyers Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: L&L Style Photo

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Magic Art Wedding Studio

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Brian Mullins Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Blossom Blue Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Steph Grant Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: Clane Gessel

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: 4 Eyes Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: JC Lemon Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: George Street Photo and Video

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: 4 Eyes Photography

Só amor e emoção!

Junho é o mês do orgulho LGBTQ

Créditos: A Guy + A Girl Photography

Fonte: Vírgula UOL