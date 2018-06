Mari Nolasco dá dicas a novos artistas: ‘Faça algo diferente do que já existe’

(Foto: divulgação/ Red Bull Breaktime Sessions) Mari Nolasco

Leia maisBalão Mágico celebra shows: ‘Os marmanjos continuam pulando igual …Ivete Sangalo prepara show inédito que vai ‘mexer as estruturas …

No sábado, 9 de junho, acontece a edição 2018 do João Rock, o maior festival de rock nacional do país. Neste ano, Ribeirão Preto receberá grandes nomes da música brasileira como Pitty, Criolo, Gabriel O Pensador, Skank, Natiruts, Os Mutantes, Tom Zé, Raimundos, Planet Hemp, Cordel do Fogo Encantado, Gilberto Gil com o show Refavela 40, e Caetano Veloso e filhos com Ofertório. Mas também haverá espaço para bandas iniciantes.

No palco Red Bull Music, as bandas Marujos, de São Paulo, Enversos, de Belo Horizonte e Motriz, de Curitiba, finalistas do Red Bull Breaktime Sessions, vão se apresentar e participar de uma votação que decidirá qual é a melhor. A vencedora irá gravar um um EP no Red Bull Studio e fará um show em sua cidade natal.

A cantora e youtuber Mari Nolasco, curadora dessa etapa do Breaktime junto da equipe da Red Bull, também estará presente no festival. Em exclusiva ao Virgula, a artista de 20 anos, fenômeno da internet, contou o porque esses grupos chamaram tanto a sua atenção: “O diferencial dessas três bandas é que todas são muito autênticas, além de, claro, serem muito talentosas”.

Ainda sobre novas bandas, Mari dá dicas para artistas que estão começando se destacarem nesse concorrido mercado musical: “Nunca desista. Sei que pode parecer clichê, mas é verdade. Treine muito, tenha muita paciência e dedicação. Procure fazer algo sempre diferente do que já existe”.

Essa etapa do Red Bull BreakTime Sessions contou com 164 bandas inscritas e teve 140 shows realizados em diversas universidades de todo o país até chegar nas finalistas. “Quando ouvi falar do Red Bull BreakTime Sessions pela primeira vez, eu fiquei apaixonada”, conta Mari, e continua: “Acho que o projeto tem uma proposta muito legal de dar uma superoportunidade pra quem tem um potencial, um sonho, mas não sabe nem por onde e nem como começar”.

Exemplos de bandas que foram lançadas pelo Red Bull BreakTime Sessions e despontaram na cena são Scalene e Vieira, que participaram em 2009 e 2007, respectivamente. “Na época foi muito bacana. Nós fizemos um formato de show acústico, o que não tínhamos feito ainda e foi um desafio legal”, relembra Gustavo Bertoni, vocalista e guitarrista da Scalene.

“A gente tocou na nossa faculdade, que foi exatamente por onde começou a relação com o Red Bull BreakTime Sessions, e ainda não tínhamos tocado por lá. Assim se iniciou essa parceria que se manteve sempre crescendo”, diz Gustavo. “É muito importante para as bandas despertarem essa busca por sinergia com marcas que fazem sentido com elas. Todo mundo sai crescendo e ganhando com essas parcerias“, finaliza.

Os ingressos para o João Rock vão de R$ 125 a R$ 600 e podem ser comprados através do site oficial www.joaorock.com.br

Finalistas do Red Bull Breaktime Sessions

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Marujos

Créditos: divulgação

Motriz

Créditos: divulgação

Enversos

Créditos: divulgação

Marujos

Créditos: divulgação

Motriz

Créditos: divulgação

Enversos

Créditos: divulgação

Mais galerias

Halsey em São Paulo

Cena musical de Orlando

Beyoncé e Jay-Z

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Halsey em São Paulo

Cena musical de Orlando

Beyoncé e Jay-Z

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1282297’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL