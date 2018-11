Margaret Atwood, autora de The Handmaid’s Tale, está escrevendo sequência do livro

Leia mais’Para Todos os Garotos que Já Amei’ vai ganhar sequênciaRenato Aragão é maquiado pela filha e vira versão drag queen de …

Sim! Finalmente, Margaret Atwood, escritora do livro que deu origem a série The Handmaid’s Tale, confirmou que está escrevendo uma sequência para a obra, lançada em 1985.

O nome do novo livro será The Testaments e será lançado em setembro de 2019! A confirmação veio através da conta da escritora no Twitter.

“Sim, eu estou escrevendo uma sequência de The Handmaid’s Tale. The Testaments se passa 15 anos depois da cena final de Offred no livro e é narrado por três personagens femininas. Será publicado no dia 10 de Setembro de 2019”, escreveu.

Yes indeed to those who asked: I’m writing a sequel to The #HandmaidsTale. #TheTestaments is set 15 years after Offred’s final scene and is narrated by three female characters. It will be published in Sept 2019. More details: https://t.co/e1umh5FwpX pic.twitter.com/pePp0zpuif

— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) 28 de novembro de 2018

Fonte: Vírgula UOL