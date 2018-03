Marcos Mion se declara ao filho Romeo, que é autista: “Meu cantinho de amor puro”

Reprodução/Instagram Marcos Mion e Romeo

Marcos Mion usou seu Instagram para fazer uma declaração para o filho Romeo, que é autista. “Meu cantinho de amor puro, de enlace de almas, emoção e, o mais importante, eterno”, disse.

“Pra sempre ensinando sobre o amor puro e sobre o que é importante na vida para mim e para todos que tem o privilégio de conviver com ele, meu anjo, Romeo. Deus te enviou de presente pra mim! Me sinto muito melhor que qualquer ser humano pelo privilégio que Deus me deu: cuidar de você, meu filho! Que honra a minha!”, completou.

Romeo tem 12 anos e é o filho mais velho do apresentador com a mulher, Suzana Gullo. Eles ainda são pais de Stefano, de 7, e Donatella, de 9.

Fonte: Vírgula UOL