Marco Luque e Flavia Vitorino terminam casamento

Marco Luque e Flavia Vitorino

O casamento de Marco Luque e Flavia Vitorino chegou ao fim. Eles são pais de Isadora, de 7 anos, e de Mel, 5. A assessoria do ator e apresentador confirmou. “Confirmamos sim, eles terminaram o casamento.”

Marco e Flávia estavam casados desde novembro de 2010. “Se você quer algo que ainda não tem, você tem que fazer algo que nunca foi feito”, postou Flávia em seu Stories do Instagram.

No show da cantora americana Katy Perry, no dia 17 de março, em São Paulo, a família apareceu reunida no perfil de Marco também do Instagram. Já a última imagem de Marco e Flavia juntos é durante uma viagem ao Havaí em janeiro.

Fonte: Vírgula UOL