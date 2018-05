Marcelo Novaes e Camila Lucciola estão separados

Camila Lucciola contou nesta terça, 08, que ela e Marcelo Faria estão separados. Os dois estavam casados desde 2010 e, segundo a atriz, a união acabou no fim de 2017.

Em entrevista ao jornal Extra ela contou que, apesar da separação, os dois ainda são muito amigos. “Amo o Marcelo. Ele é o pai da minha filha e vai ser a minha família pelo resto da minha vida”. Os dois têm Felipa, de sete anos.

O ex-casal ainda era visto junto com frequência. Eles celebraram a véspera de natal com Felipa e foram juntos à pré-estreia do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, em novembro.

Fonte: Vírgula UOL