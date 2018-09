Marcelo Nova relembra turnê com Raul Seixas: ‘Fomos do descrédito ao sucesso’

(Foto: divulgação) Marcelo Nova

Nesta sexta, 28, o Camisa de Vênus sobe ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, para o show de encerramento da turnê Toca Raul, em que homenageia um dos maiores roqueiros que o Brasil teve: Raul Seixas. Clássicos como Metamorfose Ambulante, Cowboy Fora da Lei, Al Capone, Rock das Aranhas e Aluga-se estarão no repertório.

Companheiro de Raulzito nos últimos anos de sua vida, o vocalista Marcelo Nova relembra em entrevista ao Virgula o tempo que passaram juntos na estrada, de 1988 a 1989 durante a turnê Anestesia: “Eu era um ex-Camisa de Vênus e estava começando a minha carreira solo, enquanto Raul estava afastado dos palcos a quase 5 anos. Foi uma turnê que iniciou com descrédito e terminou em sucesso. Tanto que alguns empresários nem se mostraram interessados, muito menos a mídia, mas seguimos fazendo o nosso trabalho”.

“Começamos tocando para 500 pessoas. O público foi aumentando para um mil, cinco mil, quinze mil pessoas e daí não precisávamos mais promover a turnê, pois o nosso trabalho já estava sendo muito bem divulgado no boca a boca dos fãs. Foi incrível”, conta o cantor. E, conclui: ” Tudo isso aconteceu em apenas 11 meses. Foi tudo tão rápido. É curioso ver como as coisas podem mudar em tão pouco tempo”.

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Marcelo Nova e Raul Seixas

Após a turnê, Marcelo e Raul fizeram o álbum A Panela do Diabo, que foi lançado dois dias antes da morte de Raulzito, em 1989. O trabalho vendeu mais de 150 mil cópias naquele ano e rendeu disco de ouro aos dois – sendo que o de Raul foi entregue a sua família.

Relembrar é viver. Bora pro show.

SERVIÇO:

Camisa de Vênus em ‘Toca Raul’ – São Paulo

Quando: Dia 28 de setembro, sexta-feira, às 21h

Onde: Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo)

Ingressos: www.teatrobradesco.com.br

Classificação: Livre

Duração: 90 min.

Fonte: Vírgula UOL