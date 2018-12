Marcello Melo Jr revela que já fez sexo por 6h: “Não sou anormal”

Leia maisFotógrafo registra rara rena branca em região remota da NoruegaLançado há 27 anos, veja como está a casa do filme ‘Esqueceram de …

Marcelo Mello Jr. participou do canal de Matheus Mazzafera no YouTube e respondeu algumas perguntas picantes!

O ator da TV Globo contou que já ficou 6 horas fazendo sexo. “Tem todo envolvimento, é a pessoa, tu abraça, faz amor, aí volta. Não são seis horas consecutivas, não sou anormal, mas você beija, abraça, faz o carinho”, explicou.

Marcelo também disse que não é adepto de brinquedos sexuais. “Eu não. Eu compraria mais uma coisa tipo óleo. Brinquedo eu já tenho e sei usar ele de uma maneira tão divertida”, afirmou.

Fonte: Vírgula UOL