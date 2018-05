Marcela Temer pula em lago do Alvorada para salvar seu cachorrinho

Essa história aconteceu há um tempo, mas só foi divulgada agora e tá todo mundo bem impressionado, digamos.

Ninguém mais ninguém menos do que a primeira-dama brasileira Marcela Temer se jogou em um lago do Palácio da Alvorada para salvar seu cachorrinho!

Era um domingo (dia 22 de abril) quando a esposa de Michel Temer estava passeando com o filho do casal, Michelzinho, e Picoly, o jack russel da família. O cãozinho entrou na água para brincar com os patos que lá estavam e não conseguiu retornar à margem. Marcela ficou desesperada — e pulou de roupa e tudo pra resgatar o bichinho.

Uma agente do Gabinete de Segurança Institucional que acompanhava Marcela naquela amanhã acabou sendo realocada e tirada da escolta da primeira-dama por não ter ajudado a salvar o cãozinho. Picoly está com a família desde setembro de 2016. Eles também têm o golden retriever Thor.

Fonte: Vírgula UOL