Marca lança vibradores inspirados em emojis de berinjela e pimenta

São raras as ocasiões em que aproveitamos verdadeiro potencial do emoji de berinjela em conversas no WhatsApp, não é mesmo? Obviamente por sua conotação sexual bem-humorada, diga-se de passagem.

Graças à Emojibator, uma marca de vibradores inspirados em emojis, a berinjela poderá ir muito além. Literalmente.

Por mais estranho que pareça, o emoji de berinjela se tornou um simpático vibrador à prova d’água pelos desenvolvedores da marca, com direito a 10 funções vibratórias diferentes.

Jamie Jandler, CEO da Emojibator, confessou ao Huffington Post que a ideia começou como uma piada, na verdade. Acabou dando certo, viu!

“Percebi o potencial do vibrador de berinjela não só para estimular a conversa sobre o sexo, como também quebrar o tabu sobre masturbação, algo que é muito forte nos Estados Unidos”, afirmou Jamie.

Apesar de bonitinho, o vibrador de berinjela não é tão procurado como o de pimenta vermelha, também da Emojibator. Cada um custa em torno de R$ 99 reais.

Fonte: Vírgula UOL