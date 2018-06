Marca lança absorvente gigante para sexo durante período menstrual

Sexo durante o período menstrual ainda é tabu entre muitos casais. Por isso, a marca Thinx acaba de lançar uma espécie de absorvente gigante, que funciona como uma proteção para a cama.

A capa acolchoada tem quatro camadas, assim como as populares calcinhas da marca feitas para substituírem absorventes íntimos. Manter a superfície seca, reter o líquido, evitar vazamentos, matar germes e bactérias e evitar cheiro desagradável são as funções deste cobertor.

“Sexo durante o período menstrual é totalmente natural e o orgasmo libera hormônios que podem ajudar a aliviar as cólicas”, disse o CEO da marca ao site Mirror.

Vendida online, a peça custa $277 libras (aproximadamente R$1.380).

Fonte: Vírgula UOL