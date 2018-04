Marca cria linha de roupas para pessoas com deficiência

Marca cria roupas acessíveis

A marca Tommy Hilfiger está levando a moda inclusiva para o próximo nível. Esta semana, ele lançou sua coleção adaptativa da primavera, uma linha voltada para pessoas com deficiências.

Em 2016, a Hilfiger criou uma primeira linha de roupas inclusiva para crianças. A grife colaborou com a Runway of Dreams, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a inclusão de pessoas com deficiência na indústria da moda. Em 2017, foi criada uma linha voltada para adultos com necessidades especiais.

A nova coleção da Hilfiger inclui todos os tipos típicos de roupas, como vestidos, calças, jaquetas, saias e shorts. Essa linha ainda se parece com a típica coleção Tommy Hilfiger, mas com algumas alterações importantes. As roupas são modificadas com botões magnéticos, barras ajustáveis, fechos de velcro, zíperes de uma mão para atender pessoas com vários níveis de habilidade.

Espera-se que outras marcar seguirão este exemplo e darão um passo adiante para serem mais inclusivos e diversificados.

Grife cria linha de roupas para pessoas com deficência

Fonte: Vírgula UOL