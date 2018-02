Maravilhoso! Fotógrafo faz retratos para mostrar a beleza única das sardas

Reprodução Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Leia maisCarnaval na Holanda tem fantasias bizarras e música eletrônicaOs bonecos gigantes mais bizarros que já passaram por Olinda

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres, que é mais conhecido por sua habilidade em enfatizar as chamadas “imperfeições” humanas e transformá-las em retratos impressionantes.

Atualmente, ele está trabalhando em uma série que mostram pessoas que convivem com vitiligo. Porém, sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

“Eu sempre amei sardas”, disse Elbank ao Bored Panda. “O que eu acho interessante sobre os personagens que tenho tido a sorte de fotografar é que muitos lutaram com suas sardas desde a infância e as odiaram”, contou.

Seu objetivo para esta série é fotografar 180 pessoas de diferentes etnias, idades e gêneros. De maio a outubro, ele irá expor a série Freckles no Regionmuseet Kristianstad, na Suécia, e um livro será lançado em setembro de 2018.

Fotógrafo faz retratos para mostra a beleza única das sardas

1 de 20

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Série "Freckles"

Brock Elbank é um fotógrafo de Londres. Sua série mais recente e famosa é a que mostra a beleza única das sardas!

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Arte e fotografia

Cachorro se camufla perfeitamente no tapete de seus donos

Arte e fotografia

De adolescente sem-teto a fotógrafo renomado

Arte e fotografia

Chernobyl em infravermelho

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL