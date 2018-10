Maracanã instala painel em homenagem à jogadora Marta

Uma parceria entre o Maracanã e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resultou na instalação, no estádio, de um painel gigante com a foto da jogadora brasileira Marta, considerada a melhor atleta do mundo em seis edições do prêmio The Best, da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

A homenagem à rainha do futebol feminino mundial está colocada na torre de vidro do Maracanã, na área externa do equipamento. A alagoana Marta joga atualmente no time Orlando Pride, dos Estados Unidos. O painel da jogadora ficará no Maracanã até janeiro do próximo ano.

“A Marta é um exemplo de atleta e merece todo o reconhecimento possível. Nada mais justo que o Maracanã preste essa homenagem”, disse o presidente do Maracanã, Mauro Darzé.

O painel será um atrativo a mais para os turistas que quiserem conhecer o Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. O chamado Tour Maracanã é aberto diariamente das 9h às 17h e conta aos visitantes a história do futebol no Brasil. No local, há relíquias que revelam a passagem do Rei Pelé pelo estádio, camisas de ídolos do futebol e marcas registradas dos pés e mãos de Zico, Jairzinho, Roberto Dinamite, Zagallo, Júlio César, Bebeto, entre outros craques. No final do programa, o visitante tem acesso às arquibancadas e a uma parte do campo.

O Tour Maracanã pode ser feito também em dias de jogos. Nessas ocasiões, a visitação termina uma hora antes da abertura dos portões, informou a assessoria de imprensa do Maracanã. Há ingressos a partir de R$ 25. O programa já recebeu mais de 100 mil visitantes este ano.

