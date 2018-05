Maquiador de Selena Gomez defende cantora de críticas após o Met Gala

Selena Gomez

Leia maisCom tema religioso, Madonna canta ‘Like a Prayer’ e ‘Hallelujah’ …Rapper nega fazer sexo oral na esposa: “regras são diferentes …

Selena Gomez compareceu ao Met Gala e acabou recebendo críticas e até virando meme por conta de sua maquiagem, que parecia um tanto excessiva no bronzeamento.

As críticas chegaram a Selena ainda quando ela estava no baile e ela teria ficado tão triste, que deixou o local mais cedo. No Twitter, até rolou uma hashtag para pedir desculpas para a estrela, #WeAreSorrySelena.

Selena Gomezia

Hung Vanngo, seu maquiador, decidiu defender a cantora e deixou um recadinho para os fãs no Instagram. “Você nunca sabe que tipo de batalha alguém está lutando. Seja generoso e cuidado com as palavras”, afirmou.

Vanngo também foi o responsável pela maquiagem de Gisele Bündchen.

Fonte: Vírgula UOL