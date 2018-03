Mansão de Clodovil vai a leilão mais barata, mas não encontra comprador

Divulgação Clodovil

A mansão que pertenceu ao estilista e deputado Clodovil Hernandes em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, foi a leilão pela segunda vez. Mesmo com preço reduzido de R$ 1,2 milhão para R$ 900 mil, ninguém se interessou pelo imóvel.

Contruída em uma área de preservação ambiental, a casa com vista para o mar tem mais de 20 cômodos. A mansão foi construída em 1980 tem mais de 4.375 metros quadrados divididos entre nove suítes, piscina, sauna, lago e capela.

Em novembro de 2017, a mansão foi colocada a leilão por vinte dias. O lance inicial era de R$ 1,2 milhão e foi reduzido para R$ 900 mil na segunda oferta dentro do mesmo leilão. A casa chegou a ser avaliada em R$ 1,6 milhão, o valor de avaliação atual é de R$ 1,2 milhão.

Fonte: Vírgula UOL